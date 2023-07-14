Машникова (Яблонская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашникова (Яблонская) Мария Ивановна

Машникова (Яблонская) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1915

Дата смерти

05.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1915

Отец: Яблонский Иван

Мать: Яблонский Ефросинья

Рождение ребёнка
19.04.1937

Сын: Машников Евстафий Патапьевич

Отец ребёнка: Машников Потап Власьевич

Рождение ребёнка
04.06.1949

Дочь: Пигалева Елена

Отец ребёнка: Машников Потап Власьевич

Латвия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машников Потап Власьевич

Смерть
05.06.1988
Похороны
Неизвестно
Резекне, Rēzekne
Резекненская кладбищенская старообрядческая община
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close