Машникова (Яблонская) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1915
Дата смерти05.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1915
Отец: Яблонский Иван
Мать: Яблонский Ефросинья
Рождение ребёнка
19.04.1937
Сын: Машников Евстафий Патапьевич
Отец ребёнка: Машников Потап Власьевич
Рождение ребёнка
04.06.1949
Дочь: Пигалева Елена
Отец ребёнка: Машников Потап Власьевич
Латвия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1988
Похороны
Неизвестно
Резекне, Rēzekne
Резекненская кладбищенская старообрядческая община