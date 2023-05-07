Ефременко Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1984
Сын: Ефременко Сергей Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.07.1992