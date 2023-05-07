Ефременко Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременко Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1984

Сын: Ефременко Сергей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.07.1992