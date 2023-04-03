Маджугинская (Рублевская) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маджугинская (Рублевская) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Маджугинская Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Маджугинский Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шуляренко Владлена (ЛадаЕлена) Григорьевна

Отец ребёнка: Маджугинский Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Маджугинская Григорьевна

Отец ребёнка: Маджугинский Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маджугинский Григорий Павлович

Смерть
1939
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