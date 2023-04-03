Маджугинская (Рублевская) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Маджугинская Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Маджугинский Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шуляренко Владлена (ЛадаЕлена) Григорьевна
Отец ребёнка: Маджугинский Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Маджугинская Григорьевна
Отец ребёнка: Маджугинский Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939