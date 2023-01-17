Сверчков Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Около 1891
Жена: Сверчкова Мария Ивановна
Место жительства
Около 1894
Москва, город федерального значения Москва
Переезд на отхожий промысел. По данным переписи по состоянию на 1897 год проживал и работал в городе Москва служащим в овощной лавке
Смерть
Неизвестно