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Сверчков Федор Андреевич

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Место рождения

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сверчков Андрей Яковлевич

Мать: Сверчкова Мавра Луриевна

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1891

Жена: Сверчкова Мария Ивановна

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Около 1894
Москва, город федерального значения Москва
Переезд на отхожий промысел. По данным переписи по состоянию на 1897 год проживал и работал в городе Москва служащим в овощной лавке
Смерть
Неизвестно
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