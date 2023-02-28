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Семен Ефимов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ефим Ерофеев

Мать: Анна Игнатова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Никита Семенов

Мать ребёнка: Анна Козьмина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Паленов Иван Семенович

Мать ребёнка: Анна Козьмина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Георгий Семенов

Мать ребёнка: Анна Козьмина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Людмила Семенова

Мать ребёнка: Анна Козьмина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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