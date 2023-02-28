Семен Ефимов
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ефим Ерофеев
Мать: Анна Игнатова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Никита Семенов
Мать ребёнка: Анна Козьмина
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Анна Козьмина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Георгий Семенов
Мать ребёнка: Анна Козьмина
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Людмила Семенова
Мать ребёнка: Анна Козьмина
Смерть
Неизвестно