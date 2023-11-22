Девяткина Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Яков
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Девяткин Полиевкт
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Девяткин Иван
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Девяткина Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Марфа Иванова
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев
Смерть
Неизвестно