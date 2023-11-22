Девяткина Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевяткина Евдокия Яковлева

Девяткина Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Девяткин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Девяткин Владимир Иванов

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Девяткин Полиевкт

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Девяткин Маркел Иванов

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Девяткин Иван

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Девяткина Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Марфа Иванова

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Никифор Иванов

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Стефан Иванов

Отец ребёнка: Девяткин Иван Евсеев

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close