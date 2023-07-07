Черных (Кармалито) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кармалито Алексей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
25.12.1944
Сын: Черных Анатолий
Отец ребёнка: Черных Серафим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахичев Виталий
Отец ребёнка: Бахичев Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахичев Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Серафим