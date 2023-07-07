Черных (Кармалито) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Кармалито) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кармалито Алексей

Мать: Мария

Рождение ребёнка
25.12.1944

Сын: Черных Анатолий

Отец ребёнка: Черных Серафим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахичев Виталий

Отец ребёнка: Бахичев Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахичев Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Серафим

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