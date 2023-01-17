Прозоровский Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1891
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1923
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1923 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1937