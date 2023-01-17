Прозоровский Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоровский Борис Алексеевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

30.06.1891

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
По 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1923
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1923 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1937
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