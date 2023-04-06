Рытов Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1896 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.
Сын: Рытов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.
Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
28.09.1900 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно