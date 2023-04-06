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Рытов Василий Васильев

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.06.1896 ст.

Жена: Рытова Наталия Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.

Сын: Рытов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Сын: Рытов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1900 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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