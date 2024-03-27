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Унагаев Ксенофонт

Место рождения

с.Шерагол Бурятия

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Унагаев Александр

Мать: Унагаев (Унагаева) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Унагаева) Августа

Мать ребёнка: Унагаева (Аносова) Ольга

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Максимова (Унагаева) Евдокия

Мать ребёнка: Унагаева (Аносова) Ольга

Рождение ребёнка
1914

Сын: Унагаев Прокопий

Мать ребёнка: Унагаева (Аносова) Ольга

Рождение ребёнка
03.11.1918

Сын: Унагаев Николай

Мать ребёнка: Унагаева (Аносова) Ольга

Смерть
Неизвестно

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