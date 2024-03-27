Унагаев Ксенофонт
Место рожденияс.Шерагол Бурятия
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Унагаев Александр
Мать: Унагаев (Унагаева) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Унагаева) Августа
Мать ребёнка: Унагаева (Аносова) Ольга
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Максимова (Унагаева) Евдокия
Мать ребёнка: Унагаева (Аносова) Ольга
Рождение ребёнка
1914
Сын: Унагаев Прокопий
Мать ребёнка: Унагаева (Аносова) Ольга
Рождение ребёнка
03.11.1918
Сын: Унагаев Николай
Мать ребёнка: Унагаева (Аносова) Ольга
Смерть
Неизвестно