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Скуратова Таисия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940

Отец: Рулев Антон Ильич

Мать: Рулева Анна Захаровна