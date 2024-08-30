Шагаров Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагаров Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шагарова) Анастасия Макаровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина (Шагарова) Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагаров Андрей Макарович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шагаров Григорий Макарович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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