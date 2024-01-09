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Адаев Андрей Алексеевич

Место рождения

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Родился в 1872 г., Самарская обл., с.Грачевка.; русский; образование неполное среднее
Арест
19.10.1937
Арестован 19 октября 1937 г. УНКВД по Кустанайской обл. Источник: Сведения ДКНБ РК по Костанайской обл. https://lists.memo.ru/d1/f181.htm
Осуждение
02.11.1937
Михайловка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Приговорен: Тройка УНКВД по Кустанайской обл. 2 ноября 1937 г., обв.: 58-10 УК РСФСР.
Реабилитация осужденного
14.12.1990
Приговор: ВМН Реабилитирован 14 декабря 1990 г. Прокуратура Кустанайской обл. УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989
Смерть
Неизвестно

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