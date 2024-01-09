Адаев Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в 1872 г., Самарская обл., с.Грачевка.; русский; образование неполное среднее
Арест
19.10.1937
Арестован 19 октября 1937 г. УНКВД по Кустанайской обл. Источник: Сведения ДКНБ РК по Костанайской обл. https://lists.memo.ru/d1/f181.htm
Осуждение
02.11.1937
Михайловка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Приговорен: Тройка УНКВД по Кустанайской обл. 2 ноября 1937 г., обв.: 58-10 УК РСФСР.
Реабилитация осужденного
14.12.1990
Приговор: ВМН Реабилитирован 14 декабря 1990 г. Прокуратура Кустанайской обл. УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989
Смерть
Неизвестно