Гельд (Шефер) Анна Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельд (Шефер) Анна Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Гельд) Анна Маргарета Иоганнесовна

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гельд Гейнрих Иоганнесович

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Гельд) Анна Сибилла Иоганнесовна

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Гельд) Маргарета Иоганнесовна

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Гельд Иоганнес Иоганессович

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Гельд Себастьян Иоганнесович

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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