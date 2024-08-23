Гельд (Шефер) Анна Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Гельд) Анна Маргарета Иоганнесовна
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гельд Гейнрих Иоганнесович
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Гельд) Анна Сибилла Иоганнесовна
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Гельд) Маргарета Иоганнесовна
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гельд Иоганнес Иоганессович
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гельд Себастьян Иоганнесович
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Михаелевич
Смерть
Неизвестно