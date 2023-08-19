Косарев Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Владислав

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косарев Лука Мартьянович

Мать: Косарева Анна Александровна

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Нелли

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Валентина

Смерть
Неизвестно
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Болезнь лёгких (злоупотребление курением)
Похороны
Неизвестно
Костромская область, Судиславский район, Кладбище пгт Судиславль
Место захоронения: Костромская область, Судиславский район, Кладбище пгт Судиславль
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