Косарев Владислав
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева Нелли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Валентина
Смерть
Неизвестно
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Болезнь лёгких (злоупотребление курением)
Похороны
Неизвестно
Костромская область, Судиславский район, Кладбище пгт Судиславль
Место захоронения: Костромская область, Судиславский район, Кладбище пгт Судиславль