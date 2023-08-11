Шемарова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемарова Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемаров Григорий

Мать: Шемарова Прасковья

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кузнецова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1922

Дочь: Кузнецова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1927

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Работал на ГРЭС-2 сварщиком, умел играть на гитаре
Рождение ребёнка
10.03.1930

Дочь: Кузнецова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1933

Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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