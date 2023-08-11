Шемарова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шемаров Григорий
Мать: Шемарова Прасковья
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кузнецова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.01.1922
Дочь: Кузнецова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.02.1927
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович
Работал на ГРЭС-2 сварщиком, умел играть на гитаре
Рождение ребёнка
10.03.1930
Дочь: Кузнецова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1933
Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно