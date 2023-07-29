Кузин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1954

Отец: Кузин Петр

Мать: Горбачева Мария Михайловна

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