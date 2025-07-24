Иванников Виталий Андреевич 02.05.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванников Виталий Андреевич

Автор
НС
Селезнев Н.

мужской, родился 02.05.1938, Бердянск

умер Неизвестно

Отец
Иванников Андрей Петрович14.10.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938

Отец: Иванников Андрей Петрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
До 1966

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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