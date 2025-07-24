Иванников Виталий Андреевич
мужской, родился 02.05.1938, Бердянск
умер Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938
Отец: Иванников Андрей Петрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно