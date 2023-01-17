Егорова (Денисова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Денисова) Анна Ивановна

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Место рождения

Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.07.1905 ст.

Дата смерти

26.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905 ст.

Отец: Денисов Иван Денисьевич

Мать: Денисова Евфросинья

Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1931

Дочь: Лисовская Лидия Илларионовна

Отец ребёнка: Егоров Илларион Герасимович

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Илларион Герасимович

Смерть
26.12.1969
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