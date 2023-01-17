Егорова (Денисова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.07.1905 ст.
Дата смерти26.12.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905 ст.
Отец: Денисов Иван Денисьевич
Мать: Денисова Евфросинья
Рождение ребёнка
23.04.1931
Дочь: Лисовская Лидия Илларионовна
Отец ребёнка: Егоров Илларион Герасимович
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1969