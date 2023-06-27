Данилова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Данилов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Данилов Гавриил Алексеевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Данилов Гавриил Алексеевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Данилов Гавриил Алексеевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Гавриил Алексеевич

Смерть
Неизвестно