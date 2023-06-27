Данилова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Данилов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Данилов Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Данилов Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Данилов Гавриил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно