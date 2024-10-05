Еганова (Граматчикова) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еганова (Граматчикова) Ирина Григорьевна

Место рождения

Пахомова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Граматчиков Григорий Михайлович

Мать: Граматчикова Лукерия Ларионовна

Пахомова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Муж: Еганов Иоанн Стефанович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.10.1900

Дочь: Еганова Елизавета Иоанновна

Отец ребёнка: Еганов Иоанн Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Еганов Дмитрий Иоаннович

Отец ребёнка: Еганов Иоанн Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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