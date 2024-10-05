Еганова (Граматчикова) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.10.1900
Дочь: Еганова Елизавета Иоанновна
Отец ребёнка: Еганов Иоанн Стефанович
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Дочь: Еганов Дмитрий Иоаннович
Отец ребёнка: Еганов Иоанн Стефанович
Смерть
Неизвестно