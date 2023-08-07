Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Харитонов Максим Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Афимья Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Харитонов Миней Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Харитонов Панкрат Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Харитонов Осип Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Харитонов Илья Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Рождение ребёнка
24.10.1787
Сын: Харитонов Арефий Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Рождение ребёнка
20.10.1796
Сын: Харитонов Арефий Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно