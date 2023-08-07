Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Харитонов Максим Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Афимья Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Харитонов Миней Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Харитонов Панкрат Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Харитонов Осип Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Харитонов Илья Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Рождение ребёнка
24.10.1787

Сын: Харитонов Арефий Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Рождение ребёнка
20.10.1796

Сын: Харитонов Арефий Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитон Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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