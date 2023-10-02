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Неверов Сергей Николаевич

Место рождения

Алтайский край, г. Барнаул

Дата рождения

08.01.1954

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1949 г.р.
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Дети

1978 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Алтайский край, г. Барнаул
Рождение ребёнка
06.08.1978

Дочь: Котлярова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Неверова Тамара Валентиновна

Алтайский край, г. Барнаул
Рождение ребёнка
06.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Алтайский край, г. Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Алтайский край, г. Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неверова Тамара Валентиновна

Алтайский край, г. Барнаул
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-механик
Место жительства
Неизвестно
г. Барнаул
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