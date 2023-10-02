Неверов Сергей Николаевич
Место рожденияАлтайский край, г. Барнаул
Дата рождения08.01.1954
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Алтайский край, г. Барнаул
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Котлярова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Неверова Тамара Валентиновна
Алтайский край, г. Барнаул
Рождение ребёнка
06.01.1988
Алтайский край, г. Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Алтайский край, г. Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Алтайский край, г. Барнаул
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-механик
Место жительства
Неизвестно
г. Барнаул