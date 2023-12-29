Богородицкая (Никифорова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородицкая (Никифорова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Петр Фёдорович

Мать: Никифорова Александра Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богородицкий Михаил Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородицкая) Александра Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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