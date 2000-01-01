(Харисова) Нажия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харисова) Нажия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Харисов Шайкамал Сайранович

Мать: Харисова Файза

Рождение ребёнка
12.09.1956

Сын: Вадутов Жавдат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.01.1958

Дочь: Жавида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вадутов Жавиль

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаджеева Фанжия

Отец ребёнка: не указан

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