(Харисова) Нажия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: Харисов Шайкамал Сайранович
Мать: Харисова Файза
Рождение ребёнка
12.09.1956
Сын: Вадутов Жавдат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.01.1958
Дочь: Жавида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вадутов Жавиль
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаджеева Фанжия
Отец ребёнка: не указан