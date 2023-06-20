Ефремова Рита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Рита

Ефремова Рита

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1948

Дочь: Реброва Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Ефремов Владимир Андреевич

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ефремов Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Владимир Андреевич