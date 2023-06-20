Ефремова Рита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1948
Дочь: Реброва Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Ефремов Владимир Андреевич
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ефремов Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно