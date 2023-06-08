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Гетманова Мария Семеновна
Гетманова Мария Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1941
Пол
Женский
Отец
Гетманов Семен Петрович
1902 г.р.
Мать
Гетманова Евдокия Федоровна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941
Отец:
Гетманов Семен Петрович
Мать:
Гетманова Евдокия Федоровна
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