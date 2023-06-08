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Гетманова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1941

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941

Отец: Гетманов Семен Петрович

Мать: Гетманова Евдокия Федоровна