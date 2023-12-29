Городниченко (Афонина) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городниченко (Афонина) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афонин Иван

Мать: Афонина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городниченко Алексей

Отец ребёнка: Городниченко Константин

Грачевка, Залегощенский район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городниченко) Анна

Отец ребёнка: Городниченко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городниченко) Александра

Отец ребёнка: Городниченко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городниченко) Вера

Отец ребёнка: Городниченко Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городниченко Константин

Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Городниченко Николай

Отец ребёнка: Городниченко Константин

Грачевка, Залегощенский район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.05.1923

Дочь: Ступина (Городниченко) Ирина

Отец ребёнка: Городниченко Константин

Смерть
Неизвестно

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