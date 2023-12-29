Городниченко (Афонина) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афонин Иван
Мать: Афонина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городниченко Алексей
Отец ребёнка: Городниченко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городниченко) Анна
Отец ребёнка: Городниченко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городниченко) Александра
Отец ребёнка: Городниченко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городниченко) Вера
Отец ребёнка: Городниченко Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1910
Сын: Городниченко Николай
Отец ребёнка: Городниченко Константин
Рождение ребёнка
22.05.1923
Дочь: Ступина (Городниченко) Ирина
Отец ребёнка: Городниченко Константин
Смерть
Неизвестно