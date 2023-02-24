Мотырева Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотырева Анастасия Михайловна

Мотырева Анастасия Михайловна

avatar

Место рождения

Российская Федерация, Самарская Область, Самара

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таларин (волков) Михаил Ефимович

Мать: Таларина Параскева Гаврилова

Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотырев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотырев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотырев Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close