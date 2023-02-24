Мотырева Анастасия Михайловна
Место рожденияРоссийская Федерация, Самарская Область, Самара
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотырев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотырев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотырев Иван
Смерть
Неизвестно