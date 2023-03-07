Астраханцова Ирина Афонасьева
Место рождениядер. Бородинская, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Бородинская, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Астраханцов Ермило Федоров
Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Акилина Федорова
Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Астраханцов Григорий Федоров
Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Астраханцов Кондратий Федоров
Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров
Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Парасковья Федорова
Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812