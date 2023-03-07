Астраханцова Ирина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцова Ирина Афонасьева

Астраханцова Ирина Афонасьева

avatar

Место рождения

дер. Бородинская, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Бородинская, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Агафья Федорова

Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Астраханцов Ермило Федоров

Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Акилина Федорова

Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Астраханцов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Астраханцов Кондратий Федоров

Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Астраханцов Мефодий (Нефед) Федоров

Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Парасковья Федорова

Отец ребёнка: Астраханцов Федор Васильев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Федор Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close