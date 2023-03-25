Луконин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти12.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Луконин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1939
Мать ребёнка: Луконина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луконина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луконин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Луконина Анна Ивановна
Военная служба
Неизвестно
мл. сержант захоронение Смоленская обл., Барятинский р-н, д. Фомино-1, около д. Зайцева Гора
Военная служба
Неизвестно
мл. сержант захоронение Смоленская обл., Барятинский р-н, д. Фомино-1, около
Смерть
12.03.1943