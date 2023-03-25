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Луконин Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

12.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Луконин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1939

Сын: Луконин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Луконина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луконина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Луконина Анна Ивановна

Военная служба
Неизвестно
мл. сержант захоронение Смоленская обл., Барятинский р-н, д. Фомино-1, около д. Зайцева Гора
Военная служба
Неизвестно
мл. сержант захоронение Смоленская обл., Барятинский р-н, д. Фомино-1, около
Смерть
12.03.1943
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