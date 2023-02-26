Машошин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1970
Дочь: Тибаева Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Мацыгина Любовь Павловна
Рождение ребёнка
05.08.1971
Сын: Машошин Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Мацыгина Любовь Павловна
Развод
Неизвестно
Жена: Мацыгина Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацыгина Любовь Павловна