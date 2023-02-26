Машошин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машошин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1970

Дочь: Тибаева Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Мацыгина Любовь Павловна

Рождение ребёнка
05.08.1971

Сын: Машошин Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Мацыгина Любовь Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Мацыгина Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацыгина Любовь Павловна

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