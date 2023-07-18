Коростелева Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1904
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Коростелев Степан Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно