Коростелева Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1904

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Коростелев Степан Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Степан Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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