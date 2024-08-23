Анисья Федотова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1789
Муж: Фома Иванов
Рождение ребёнка
15.10.1794
Сын: Яков Фомин
Отец ребёнка: Фома Иванов
Рождение ребёнка
24.04.1802
Дочь: Марфа Фомина
Отец ребёнка: Фома Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1804
Дочь: Екатерина Фомина
Отец ребёнка: Фома Иванов
Смерть
Неизвестно