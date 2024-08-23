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Анисья Федотова

Место рождения

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1789

Муж: Фома Иванов

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1794

Сын: Яков Фомин

Отец ребёнка: Фома Иванов

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1802

Дочь: Марфа Фомина

Отец ребёнка: Фома Иванов

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1804

Дочь: Екатерина Фомина

Отец ребёнка: Фома Иванов

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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