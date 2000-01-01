Рублёв Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рублёв Пётр Саввавич

Мать: Рублёва ?

Рождение ребёнка
1931

Сын: Рублёв Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Рублёва Ксения Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Алексеевна

Мать ребёнка: Рублёва Ксения Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Рублёва Ксения Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Ксения Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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