Рублёв Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Рублёв Пётр Саввавич
Мать: Рублёва ?
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Рублёва Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Алексеевна
Мать ребёнка: Рублёва Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублёва Ксения Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно