Кострицкая Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострицкая Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1932

Дата смерти

07.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1932

Отец: Мазняк Матвей Савейлевич

Мать: Мазняк Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1969

Сын: Кострицкий Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кострицкий Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губа Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Кострицкий Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кострицкий Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Кострицкий Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кострицкий Владимир Иванович

Смерть
07.06.2020
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