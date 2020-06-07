Кострицкая Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1932
Дата смерти07.06.2020
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1932
Рождение ребёнка
28.02.1969
Сын: Кострицкий Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кострицкий Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губа Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Кострицкий Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кострицкий Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Кострицкий Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2020