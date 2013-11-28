Пузикова (Николаенко) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузикова (Николаенко) Юлия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1983

Отец: Николаенко Александр Александрович

Мать: Николаенко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
28.11.2013

Сын: Пузиков Роман Андреевич

Отец ребёнка: Пузиков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Пузиков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Валерия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузиков Андрей

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