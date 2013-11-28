Пузикова (Николаенко) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1983
Рождение ребёнка
28.11.2013
Отец ребёнка: Пузиков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Пузиков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Валерия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пузиков Андрей