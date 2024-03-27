Масалимов Гиндулла Сагидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалимов Гиндулла Сагидуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Масалимов Сагидулла

Мать: Масалимова Минниса

Рождение ребёнка
1925

Сын: Масалимов Аксан Гиндулович

Мать ребёнка: Масалимова Салима

Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
13.01.1930

Дочь: Низамутдинов Хамида

Мать ребёнка: Масалимова Салима

Рождение ребёнка
10.05.1936

Дочь: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

Мать ребёнка: Масалимова Салима

Чувалкипово, Чишминский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ахмадуллин Роза

Мать ребёнка: Масалимова Салима

Абраево, Башкорстостан, Россия
Смерть
?.07.1979
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