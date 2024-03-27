Масалимов Гиндулла Сагидуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.07.1979
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Масалимов Сагидулла
Мать: Масалимова Минниса
Рождение ребёнка
1925
Сын: Масалимов Аксан Гиндулович
Мать ребёнка: Масалимова Салима
Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
13.01.1930
Дочь: Низамутдинов Хамида
Мать ребёнка: Масалимова Салима
Рождение ребёнка
10.05.1936
Дочь: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна
Мать ребёнка: Масалимова Салима
Чувалкипово, Чишминский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ахмадуллин Роза
Мать ребёнка: Масалимова Салима
Абраево, Башкорстостан, Россия
Смерть
?.07.1979