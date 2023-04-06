Астраханцов Венедикт Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцов Венедикт Сергеев

Астраханцов Венедикт Сергеев

avatar

Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Астраханцов Сергей Васильев

Мать: Астраханцова Парасковья Гаврилова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Софья Венедиктова

Мать ребёнка: Астраханцова Марья Романова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Астраханцов Наум Венедиктов

Мать ребёнка: Астраханцова Марья Романова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Марья Романова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close