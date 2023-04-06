Астраханцов Венедикт Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Софья Венедиктова
Мать ребёнка: Астраханцова Марья Романова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Астраханцов Наум Венедиктов
Мать ребёнка: Астраханцова Марья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812