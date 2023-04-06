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Коновалов Семен Ипатович

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Место рождения

Текутово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Текутово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.09.1915 ст.

Жена: Коновалова Клавдия Степановна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
хутор Быково, Сычевская волость
Рождение ребёнка
24.09.1918

Сын: Коновалов Александр Семенович

Мать ребёнка: Коновалова Клавдия Степановна

Текутово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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