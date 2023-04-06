Коновалов Семен Ипатович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.1915 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
хутор Быково, Сычевская волость
Рождение ребёнка
24.09.1918
Сын: Коновалов Александр Семенович
Мать ребёнка: Коновалова Клавдия Степановна
Смерть
Неизвестно