Титова Афанасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: отец Афанасии
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович
Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Титов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович
Смерть
После 1924