Титова Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Афанасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: отец Афанасии

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Титов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Титов Прокопий Ефимович

Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Титов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Титов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Титов Ефим Иванович

Смерть
После 1924