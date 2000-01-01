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Обгольц Яков Яковлевич
Обгольц Яков Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.1980
Пол
Мужской
Отец
Обгольц Яков Иосифочич
1940 г.р.
Мать
Обгольц Элла
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1980
Отец:
Обгольц Яков Иосифочич
Мать:
Обгольц Элла
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