Обгольц Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обгольц Яков Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1980

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1980

Отец: Обгольц Яков Иосифочич

Мать: Обгольц Элла

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