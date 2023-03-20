Громова Галина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова Галина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1953

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1953

Отец: Громов Илья Иванович

Мать: не указана

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