Пронин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Пронин Сергей

Мать: Пронина Мария

Смерть
Неизвестно
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