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Пронин Николай
Пронин Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пронин Сергей
1904 г.р.
Мать
Пронина (Пронина) Мария
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Пронин Сергей
Мать:
Пронина Мария
Смерть
Неизвестно
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