Ступко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1937

Дата смерти

05.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
05.08.2005
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Рак желудка