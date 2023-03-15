Корнева (Шайдурова) Агрипина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1876
Муж: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
15.02.1879
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
22.11.1880
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Корнев ?
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
23.09.1885
Сын: Корнев Сергей
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1885
Сын: Корнев Иван Петров
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
19.07.1889
Сын: Корнев Илья
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1892
Сын: Корнев Александр
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Корнев Георгий
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Корнев Максим Петров
Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев
Смерть
Неизвестно