Корнева (Шайдурова) Агрипина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Шайдурова) Агрипина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1876

Муж: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
15.02.1879

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
22.11.1880

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
1882

Сын: Корнев ?

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
23.09.1885

Сын: Корнев Сергей

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Корнев Иван Петров

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
19.07.1889

Сын: Корнев Илья

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
03.06.1892

Сын: Корнев Александр

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Корнев Георгий

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Корнев Максим Петров

Отец ребёнка: Корнев Пётр Васильев

Смерть
Неизвестно
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