Родко Тамара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литовка Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатенко Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Родко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родко Михаил
Смерть
Неизвестно