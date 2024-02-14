Родко Тамара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодко Тамара Тимофеевна

Родко Тамара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литовка Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родко Олег Михайлович

Отец ребёнка: Родко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родко Генадий Михайлович

Отец ребёнка: Родко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатенко Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Родко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родко Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close