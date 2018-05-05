Sack (Graf) Mary
Место рожденияBern, Switzerland
Дата рождения05.05.1866
Дата смерти12.08.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1885
Сын: Sack Joseph
Отец ребёнка: Sack Johannes
St Marys, Pottawatomie, Kansas, United States
Рождение ребёнка
25.02.1886
Дочь: Mary Louise
Отец ребёнка: Sack Johannes
St. Mary, Pottawatomie, KS
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Anna B
Отец ребёнка: Sack Johannes
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Catherine
Отец ребёнка: Sack Johannes
Kansas, United States
Рождение ребёнка
23.03.1895
Сын: Sack John
Отец ребёнка: Sack Johannes
Kansas, United States
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Magdeline
Отец ребёнка: Sack Johannes
Kansas, United States
Рождение ребёнка
1899
Сын: Sack Anthony
Отец ребёнка: Sack Johannes
Kansas, United States
Место жительства
1900
ED 148 St. Mary\'s Township St. Mary\'s city, Pottawatomie, Kansas, United States
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Rosie
Отец ребёнка: Sack Johannes
Kansas, United States
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Bernadett
Отец ребёнка: Sack Johannes
Kansas, United States
Рождение ребёнка
16.09.1906
Отец ребёнка: Sack Johannes
St Marys, Pottawatomie, Kansas, United States
Место жительства
1910
St Marys, , Kansas
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sack Johannes
Смерть
12.08.1937
Saint Marys, Pottawatomie County, Kansas, United States
Похороны
Неизвестно
Mt. Calvary Cemetery, Saint Marys, Pottawatomie County, Kansas, United States