Sack (Graf) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sack (Graf) Mary

Место рождения

Bern, Switzerland

Дата рождения

05.05.1866

Дата смерти

12.08.1937

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1847 г.р.

Муж

1856 г.р.

Дети

1885 г.р.
1886 г.р.
1889 г.р.
1893 г.р.
1895 г.р.
1897 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1866

Отец: Graf John

Мать: Magdalene

Bern, Switzerland
Рождение ребёнка
10.01.1885

Сын: Sack Joseph

Отец ребёнка: Sack Johannes

St Marys, Pottawatomie, Kansas, United States
Рождение ребёнка
25.02.1886

Дочь: Mary Louise

Отец ребёнка: Sack Johannes

St. Mary, Pottawatomie, KS
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Anna B

Отец ребёнка: Sack Johannes

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Catherine

Отец ребёнка: Sack Johannes

Kansas, United States
Рождение ребёнка
23.03.1895

Сын: Sack John

Отец ребёнка: Sack Johannes

Kansas, United States
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Magdeline

Отец ребёнка: Sack Johannes

Kansas, United States
Рождение ребёнка
1899

Сын: Sack Anthony

Отец ребёнка: Sack Johannes

Kansas, United States
Место жительства
1900
ED 148 St. Mary\'s Township St. Mary\'s city, Pottawatomie, Kansas, United States
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Rosie

Отец ребёнка: Sack Johannes

Kansas, United States
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Bernadett

Отец ребёнка: Sack Johannes

Kansas, United States
Рождение ребёнка
16.09.1906

Сын: Sack Francis Ignatius

Отец ребёнка: Sack Johannes

St Marys, Pottawatomie, Kansas, United States
Место жительства
1910
St Marys, , Kansas
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sack Johannes

Смерть
12.08.1937
Saint Marys, Pottawatomie County, Kansas, United States
Похороны
Неизвестно
Mt. Calvary Cemetery, Saint Marys, Pottawatomie County, Kansas, United States
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