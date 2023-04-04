Михин Кондрат Агеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Кондрат Агеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михин Агей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Михин Сергей Кондратов

Мать ребёнка: ?

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Михин Самуил Кондратов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1706

Сын: Михин Парамон Кондратов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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