Михин Кондрат Агеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михин Агей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Мать ребёнка: ?
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно