Ляшкин Фрол Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшкин Фрол Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена (алёна)

Плоское, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена (алёна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена (алёна)

Плоское, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена (алёна)

Смерть
Неизвестно